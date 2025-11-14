Nodal adelanta cómo será su boda religiosa con Ángela Aguilar y responde si su hija Inti asistirá

Christian Nodal y Ángela Aguilar acapararon miradas al llegar juntos a los Latin Grammy 2025, donde el intérprete fue premiado por Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi. Durante su paso por la alfombra, el sonorense fue consultado por la boda religiosa que ambos preparan para mayo del próximo año.

¿Qué detalles compartió Nodal sobre la boda?

Al inicio, Nodal señaló brevemente que su esposa es quien lleva la organización del enlace. Sin embargo, más tarde compartió algunos detalles sobre la celebración, adelantando que será una ceremonia "muy mexicana".

El artista explicó que planean casarse en Zacatecas, tierra donde creció Ángela Aguilar. También mencionó que buscan crear un ambiente tradicional, con tacos, tequila, buena música, comida y compañía, de acuerdo con declaraciones retomadas por Infobae.

¿Estará Inti en la boda?

Otra de las preguntas que enfrentó el cantante fue si Inti, su hija, podría asistir al evento. Nodal expresó que sería algo que le ilusionaría enormemente. "Me fascinaría, me encantaría", dijo en entrevista con Siéntese quien pueda.

Finalmente, el intérprete aseguró que él y Ángela han dejado atrás los momentos más complicados de su relación. Comentó que ambos se protegen y cuidan mutuamente y que hoy se sienten sólidos como pareja.