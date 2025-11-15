Natanael Cano arremete contra sanción a Junior H por cantar corridos en Jalisco

La reciente presentación de Junior H en las Fiestas de Octubre 2025 en Jalisco provocó consecuencias legales para el cantante, quien fue llamado a declarar ante la Fiscalía estatal por una carpeta de investigación que lo señala por presunta apología del delito. El motivo: haber interpretado "El Azul", tema que hace referencia a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

¿Qué ocurrió?

El caso generó respuesta inmediata de Natanael Cano, figura central de los corridos tumbados, quien expresó su inconformidad mediante redes sociales. El artista criticó que se pretenda limitar lo que los músicos pueden interpretar en sus shows, luego de que su colega fuera multado e investigado por cantar corridos catalogados como bélicos.

A través de sus historias de Instagram, Cano calificó la acción de las autoridades como motivo de "vergüenza". En la publicación donde compartió la noticia sobre la comparecencia de Junior H, escribió: "Qué gobierno tan ridículo el de mi país. Qué vergüenza". Añadió además: "Todo por cantar música, ahora quieren que cantemos lo que ellos dicen. Por Dios".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Posteriormente, el intérprete de "Mi bello ángel" difundió un video en el que profundizó en su postura, mostrando nuevamente su rechazo a la sanción impuesta a Junior H. La controversia ha generado un debate sobre la libertad de expresión en el ámbito musical y las limitaciones que enfrentan los artistas en México.