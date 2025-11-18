¿Qué pasa entre Cynthia Erivo y Ariana Grande? La "polémica" amistad de Wicked II que divide a los fans

La gira promocional de Wicked: For Good, que se estrena este 21 de noviembre, ha colocado en el centro del debate la relación entre sus protagonistas: Cynthia Erivo y Ariana Grande. Lo que para algunas personas es una muestra de complicidad, para otros se ha convertido en motivo de críticas en redes sociales.

¿Qué ocurrió?

El tema se encendió tras un incidente en Singapur, donde un hombre burló las vallas de seguridad y se lanzó hacia Ariana Grande durante la alfombra roja. Mientras la cantante quedó paralizada, Cynthia Erivo reaccionó al instante empujando al agresor antes de que el equipo de seguridad lo retirara. Este gesto despertó opiniones encontradas: desde quienes aplauden la rapidez de Erivo hasta quienes consideran que su cercanía con Grande es "excesiva".

La especialista en lenguaje corporal Judi James comentó al Daily Express que la reacción de la actriz revela un vínculo "fuerte y profundo", comparable —según dijo— al instinto protector de "una madre con su hija".

¿Cuál es el contexto de su amistad?

Erivo (Elphaba) y Grande (Glinda) no se conocieron hasta después de obtener sus roles, pero desde entonces hicieron un esfuerzo por formar un lazo sólido. La actriz británica contó que su primera reunión fue en su casa, "sentadas en el suelo, charlando", un momento que marcó el inicio de una relación que se ha fortalecido durante el rodaje y la promoción.

Ambas incluso se tatuaron en la palma de la mano la frase For Good —un guiño directo al musical— como símbolo de su alianza. Pero en redes sociales, algunos usuarios interpretan ciertos gestos como una "invasión del espacio personal", citando momentos como cuando Erivo sujeta el micrófono mientras Ariana habla, le acomoda el collar o interviene cuando alguien la toca durante una entrevista. "A Ariana se le ve incómoda", opinan algunos.

Pese a las críticas, las actrices se mantienen firmes. "Decidimos que nos íbamos a proteger mutuamente", explicó Erivo, destacando que ese pacto las hizo sentirse seguras en el set. Grande, por su parte, ha descrito trabajar con Erivo como "el mayor privilegio" de su carrera y asegura que la considera "una de las personas más auténticas y bondadosas" que ha conocido.

¿Cuál es el perfil de Cynthia Erivo?

Con 38 años, Erivo ha construido un camino sólido en el teatro y el cine. Fue distinguida como ´Mujer del Año´ por Harvard y ha sido reconocida por su activismo tanto en la comunidad LGTBIQ+ como en la comunidad negra. Su trayectoria incluye un Tony por El color púrpura, papeles en cine y televisión como Viudas y El visitante, y una presencia muy marcada por su personalidad, su estilo y su cabeza rapada.

Para interpretar a Elphaba, Erivo también se rapó por completo, un proceso que describió como transformador: "Me gusta lo expuesta que me veo, como un lienzo negro, con nada más que mis ojos".

Con el estreno de Wicked II, la actriz se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera, mientras que su amistad con Ariana Grande continúa siendo un tema que genera conversación dentro y fuera de la ficción.