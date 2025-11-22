Ariana Grande se contagia de COVID-19 y suspende actividades en promoción de Wicked

La actriz y cantante Ariana Grande ha confirmado que se contagió de COVID-19 mientras realizaba la gira internacional de promoción de Wicked: For Good, la esperada secuela del universo Wicked. El positivo por coronavirus ha obligado a la artista a suspender temporalmente sus actividades públicas, deteniendo la intensa promoción de la película.

¿Qué ocurrió?

La noticia se dio a conocer luego de la aparición de la artista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, cuando Grande compartió una historia en su cuenta de Instagram con una foto del set, acompañada del críptico mensaje: "Momentos antes del covid." La publicación desató una inmediata oleada de preocupación entre sus millones de seguidores.

Ariana Grande, que protagoniza la película junto a Cynthia Erivo, ha estado recorriendo distintos países para presentar la producción y compartir con los fans, consolidando al dúo como uno de los más populares del cine musical contemporáneo. La popularidad de la cinta, especialmente entre las generaciones jóvenes, ha generado un entusiasmo notable que ahora se ve interrumpido por la enfermedad de la estrella.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Fuentes cercanas a la intérprete de "Thank U, Next" señalaron que, si bien no se han dado detalles específicos sobre su estado de salud, sus compromisos públicos quedarán en pausa mientras se recupera. A pesar del aislamiento, Ariana Grande ha mantenido su actividad en redes sociales, compartiendo contenido relacionado con la nueva película y demostrando su compromiso con la promoción desde su hogar.

Miles de fans han inundado las plataformas digitales con mensajes de ánimo y buenos deseos para la pronta recuperación de la cantante. Este proyecto cinematográfico ha marcado el regreso de Grande a las grandes producciones y ha fortalecido su inclinación por la actuación, la cual priorizará después de una pausa musical anunciada para 2026 tras su gira Eternal Sunshine.

¿Qué consecuencias tendrá el contagio de Ariana Grande?

Mientras la estrella se recupera, las expectativas por Wicked: For Good siguen en ascenso, apuntando a que la película podría ser un éxito rotundo en taquilla.