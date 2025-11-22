Raúl Rocha desmiente acusaciones de fraude en Miss Universo 2025

Raúl Rocha, empresario mexicano y propietario de la organización Miss Universo, desmintió categóricamente las acusaciones de "fraude" y manipulación de resultados vertidas por el compositor franco-libanés Omar Harfouch, exmiembro del jurado, tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

La controversia estalló luego de que Harfouch renunciara a ser parte del jurado horas antes de la final y, posteriormente, calificara a la ganadora como una "falsa ganadora" en redes sociales, sugiriendo supuestos vínculos de negocios entre Rocha y el padre de la nueva reina, Bernardo Bosch.

¿Qué ocurrió?

Durante una conferencia de prensa posterior al certamen, Rocha explicó que fue él quien decidió retirar a Harfouch del panel de jueces. El propietario de la organización Miss Universo aseguró que la decisión fue provocada por un mensaje enviado por Harfouch en relación con "Beyond the Crown", el programa filantrópico anual del concurso.

"Puedes leer. Le digo: 'Te voy a cancelar. No puedes ser más juez'", declaró Rocha, mostrando la conversación donde indicaba: "Estábamos hablando de Beyond the Crown... y tú has perdido este proyecto... Lo siento, desafortunadamente, es un mensaje desafortunado. Esta es la razón".

Rocha afirmó que Harfouch está "realmente mintiendo porque quiere llamar la atención". El empresario enfatizó que el foco debe mantenerse en las reinas y no en las polémicas personales: "Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Por su parte, el exjuez Omar Harfouch ratificó sus acusaciones tras la victoria de Bosch. En su mensaje de Instagram, Harfouch señaló que había anticipado el triunfo de Miss México desde un día antes debido a los supuestos lazos empresariales entre Rocha y el padre de la ganadora.

Además, el compositor afirmó que, una semana antes del concurso, tanto Rocha como Bernardo Bosch le habrían solicitado votar por Fátima Bosch, argumentando que la victoria "sería bueno para nuestro negocio". Harfouch aseguró que en mayo de 2026 presentará pruebas de sus alegatos contra el empresario y el padre de la Miss Universo.

La polémica de Miss Universo 2025 continúa generando fuertes reacciones en redes sociales entre los seguidores del certamen. A pesar de las declaraciones de Rocha, la organización del concurso aún no ha emitido un posicionamiento oficial y detallado sobre el fondo de las acusaciones de manipulación.