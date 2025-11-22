Así reaccionó Nawat Itsaragrisil a la coronación Fátima Bosch

La victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen Miss Universo 2025 generó una de las reacciones más anticipadas y comentadas en el mundo de los concursos de belleza: la del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien fue protagonista de una intensa controversia con la representante de México semanas antes de la final.

Tras la emotiva coronación, Nawat Itsaragrisil utilizó sus redes sociales para compartir mensajes que fueron interpretados como una aceptación resignada del resultado, especialmente después de que la competencia final se definiera entre Miss México y la representante de Tailandia.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En publicaciones breves, el empresario escribió una frase llamativa: "Diez mil millones de palabras". Posteriormente, añadió otro mensaje que daba por cerrado el tenso capítulo: "He hecho lo mejor que pude al máximo". Aunque el director de Miss Grand International no mencionó directamente a Fátima Bosch o el resultado, sus palabras evidenciaron el final de una de las polémicas más notorias del certamen.

¿Qué ocurrió antes de la coronación?

Semanas antes de la gran final, Nawat se vio envuelto en un fuerte conflicto con la delegación mexicana, luego de que circularan videos donde presuntamente insultaba y exigía la salida de la candidata de un evento.

El incidente desató una ola de críticas generalizadas, obligando a Nawat Itsaragrisil a emitir disculpas públicas entre lágrimas. A pesar de su intento por apaciguar el conflicto, el ambiente se mantuvo tenso hasta el día de la coronación, lo que hizo que la victoria de la mexicana Fátima Bosch resonara con especial fuerza en el ámbito internacional.

El triunfo de Miss México consolida su figura, aunque la coronación también se vio opacada por las acusaciones de supuesto fraude hechas por Omar Harfouch, un exjuez del concurso que renunció antes de la final.