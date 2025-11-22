Cancelan concierto de Kanye West en Sao Paulo: razones políticas detrás

El concierto que el rapero estadounidense Kanye West (conocido como Ye) tenía programado para el 29 de noviembre en Sao Paulo, Brasil, fue oficialmente cancelado. La productora del evento, Holding Entertainment & Networking, comunicó que, a pesar de tener los trámites cristalizados y los honorarios del artista pagados, la cancelación se debe a la revocación unilateral del permiso del recinto por parte de la administración pública.

¿Qué ocurrió?

Todo apunta a un presunto trasfondo político. La productora lamentó que la autorización para usar el Hipódromo de Interlagos fuera retirada y señaló que "el contexto político y la voluntad popular no permitían que el concierto se realizara en esta ciudad".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, había manifestado públicamente su descontento con la presentación de Ye debido a las controvertidas inclinaciones políticas del artista. Días antes de la cancelación, se había filtrado que la Fiscalía del Estado de Sao Paulo incluso habría ordenado la detención del rapero en caso de que este emitiera algún comentario pronazi o contenido de odio durante su espectáculo. El alcalde Nunes fue enfático en su postura: "Nadie que promueva el nazismo podrá reproducir ni cantar ninguna palabra en los equipos públicos pertenecientes al Ayuntamiento".

La productora, aunque respetó la decisión de las autoridades, no compartió la postura, argumentando que un espectáculo de esta magnitud impulsa la economía y brinda acceso a la cultura y el entretenimiento.

¿Cuáles son las consecuencias de la cancelación?

La cancelación del concierto de Kanye West en Brasil subraya la tensión generada por las declaraciones políticas de la estrella, lo que finalmente impidió su presentación ante sus seguidores en Sao Paulo.