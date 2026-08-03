Ariana Grande decide tomar un descanso tras críticas sobre su apariencia

Ariana Grande pondrá en pausa sus actividades públicas una vez que concluya el Eternal Sunshine Tour, cuya última presentación está programada para el 1 de septiembre. La decisión llega después de los constantes comentarios sobre su apariencia física y el creciente escrutinio al que ha estado expuesta.

De acuerdo con declaraciones de un representante de la artista a People, Grande pretende cerrar la gira "sana y feliz" antes de tomar un descanso de su trabajo y de las apariciones públicas. El portavoz aseguró que la experiencia de la gira ha sido muy positiva para la cantante, quien ha disfrutado del contacto con sus seguidores durante cada presentación.

El representante también respondió de manera indirecta a las inquietudes sobre el estado de salud de la intérprete, al señalar que el nivel de exigencia física de sus conciertos demuestra que se encuentra en condiciones de realizar un espectáculo de alto rendimiento noche tras noche.

Ariana Grande busca cerrar su gira sana y feliz antes de un merecido descanso.

Como parte de esta decisión, Ariana Grande no participará en la reposición de Sunday in the Park with George, producción en la que compartiría escenario con Jonathan Bailey bajo la dirección de Stephen Sondheim.

Los comentarios sobre su apariencia han generado preocupación entre sus seguidores.

Las preocupaciones de sus seguidores aumentaron tras el lanzamiento de Petal, álbum publicado el 31 de julio, y del videoclip de la canción que da nombre al proyecto. En redes sociales, numerosos fanáticos expresaron su inquietud por la apariencia de la cantante, señalando que esperan verla en buen estado de salud.

No obstante, Ariana Grande ha manifestado en diversas ocasiones que le incomodan los comentarios sobre su cuerpo. Incluso, en la canción Yes, And? deja claro su postura con el mensaje de que los asuntos personales no deberían ser motivo de opinión pública.