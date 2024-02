Niurka Marcos le responde a Manelyk González y defiende a su hijo

En los últimos días, Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio se convirtió en tendencia tras protagonizar una polémica con Manelyk González.

Durante una programación, Mane declaró que Emilio "no es nadie" lo que provocó que su mamá, la famosa Niurka Marcos se pronunciara al respecto.

Según la información, Niurka arremetió contra Mane y aseguró que las declaraciones de la influencer eran para generar polémica y contenido por lo que decidió no continua con el pleito.

"Está haciendo lo que la producción le pide. Decir que Emilio no es nadie es arrasar con su propia imagen porque si Emilio no es nadie, que tiene un chin** de novelas, ha llegado muchos lugares con sus conciertos y apenas tiene 21 años y es un artista, pues imagínate a ella que es una influencer que viene del un reality donde todos se coj**. Si Emilio no es nadie, pues ella está en ultratumba", dijo Niurka Marcos.

Cabe referir que Mane se burló de Leslie por extrañar a su novio durante su estancia en "La Casa de los Famosos" versión Telemundo.