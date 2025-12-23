Lupita Jones critica a Fátima Bosch: ¿Qué pasó en Tabasco?

La legendaria Lupita Jones, primera mexicana en ganar la corona de Miss Universo, ha desatado una fuerte polémica tras criticar abiertamente la actitud de la actual soberana universal, Fátima Bosch. El conflicto surgió a raíz de los videos de la reciente visita de Bosch a su natal Tabasco, donde se le vio bailando y conviviendo de manera festiva con los ciudadanos durante una caravana navideña.

Para Jones, el comportamiento de la tabasqueña estuvo "fuera de lugar" y careció del protocolo que, según ella, debe mantener una reina de belleza de talla internacional. La crítica más mordaz de Lupita fue la comparación directa con las raíces de Bosch: "Miss Universo no es 'La Flor Tabasco'", sentenció, refiriéndose al certamen regional que Fátima ganó antes de su ascenso a la fama global.

Respuesta de Fátima Bosch

Fátima Bosch, quien regresó a Villahermosa el pasado 14 de diciembre bajo un recibimiento multitudinario, no se quedó callada ante los señalamientos de la exdirectora de Miss Universo México. Durante una entrevista posterior con la periodista Shanik Berman, la modelo tabasqueña respondió de forma directa a sus detractores.

"Gracias a ustedes, chicas, y que viva Cristo Rey; solo Cristo Rey puede funarnos", declaró Bosch, minimizando las críticas y reafirmando su orgullo por su conexión con el pueblo de Tabasco.

Un debate sobre la evolución de los certámenes

Las declaraciones de Lupita Jones han generado un intenso debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre dos visiones del concurso:

La visión tradicional: Representada por Jones, que aboga por una imagen de elegancia, distancia y una conducta más rígida y protocolaria.

La visión moderna: Que celebra la cercanía, la espontaneidad y la alegría de las candidatas, conectando con sus raíces culturales y populares.

La edición 2025 de Miss Universo se ha convertido en una de las más mediáticas de los últimos años, no solo por el triunfo de una mexicana, sino por las discusiones que ha provocado sobre la identidad de la mujer moderna frente a los estándares clásicos de belleza. Mientras tanto, Fátima Bosch continúa con sus actividades oficiales, dejando claro que su esencia tabasqueña será parte fundamental de su reinado.