Belinda aclara rumores sobre colaboración musical con Cazzu

En medio de una ola de especulaciones que ha mantenido en vilo a los seguidores del género urbano y el pop, la cantante mexicana Belinda ha decidido romper el silencio y aclarar los rumores sobre una supuesta colaboración musical con la artista argentina Cazzu. Las declaraciones, emitidas este martes 23 de diciembre de 2025, buscan poner fin a las teorías que surgieron tras el viral encuentro entre ambas el mes pasado.

Encuentro de respeto, pero sin planes concretos

Los rumores de un dueto cobraron fuerza luego de que ambas artistas coincidieran y posaran juntas de manera amistosa en la gala de los premios GQ Men of the Year 2025. Sin embargo, Belinda fue enfática al señalar que, aunque existe una excelente relación entre ellas, por el momento no hay un proyecto musical en marcha.

"Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya. No hay que correr; a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da, porque es una mujer increíble, la admiro mucho, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos", declaró la intérprete de "Cactus" en una reciente entrevista.

El peso del contexto mediático

La posibilidad de esta colaboración ha generado un interés masivo no solo por el talento de ambas, sino por su vínculo indirecto a través del cantante Christian Nodal, quien fue pareja de Belinda y posteriormente de Cazzu (con quien tiene una hija, Inti). Al respecto, Cazzu ya había expresado semanas atrás en Colombia que, aunque admira a Belinda, el "contexto mediático" actual podría opacar cualquier esfuerzo profesional, prefiriendo esperar a que las aguas se calmen.

Belinda coincidió con esta postura de cautela, subrayando los siguientes puntos:

Admiración mutua: Ambas han dejado claro que se respetan profundamente como colegas y como mujeres.

Prioridad profesional: Buscan que su música hable por sí misma y no sea utilizada para alimentar narrativas de "rivalidad" o chismes sentimentales.

Puerta abierta: Ninguna de las dos descarta unir sus voces en el futuro, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas.

Por ahora, los fanáticos tendrán que esperar, ya que la prioridad de Belinda para el cierre de este 2025 y el inicio de 2026 sigue siendo su propia evolución musical y los lanzamientos derivados de su nueva etapa artística.