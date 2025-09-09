Bad Bunny se lesiona en pleno concierto en Puerto Rico

Bad Bunny sufre lesión en pleno concierto durante cierre de gira en Puerto Rico; fans lo critican por pobre ejecución

San Juan, Puerto Rico – Lo que debía ser una noche de celebración y cierre espectacular de su gira "No me quiero ir de aquí", terminó en preocupación y controversia. El cantante puertorriqueño Bad Bunny sufrió una aparente lesión en la rodilla durante su última presentación en su tierra natal, lo que generó tanto muestras de apoyo como críticas por la calidad del espectáculo ofrecido.

El incidente ocurrió en plena coreografía

Durante la interpretación del tema “BOKeTE”, uno de los más recientes éxitos del llamado Conejo Malo, el artista realizaba su característico paso de baile —saltos de un lado a otro sobre el escenario— cuando un mal movimiento provocó una caída notoria. El momento fue captado en video por varios asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Vestido con una camisa amarilla con flores rosas y un short de cuadros rojo con blanco, Bad Bunny se desplazaba por una estructura cubierta de tierra cuando, al intentar aterrizar un salto, su pierna izquierda se desvió hacia un lado de forma poco natural. De inmediato, el cantante llevó la mano a su rodilla y mostró signos de dolor. Aunque salió cojeando del escenario momentáneamente, regresó minutos después para continuar con el show, visiblemente afectado.

Fanáticos divididos entre preocupación y críticas

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Mientras algunos seguidores aplaudieron la entrega y profesionalismo del artista al no cancelar el espectáculo, otros cuestionaron la calidad general de su presentación, argumentando que el incidente evidenció una falta de preparación escénica.

“Se lesionó saltando como si estuviera en una clase de zumba, no bailando una coreografía elaborada”, comentó un usuario en X (antes Twitter).

“Artistas como Beyoncé o Lady Gaga hacen giras completas con coreografías intensas y aún cantan en vivo. ¿Qué excusa tiene Bad Bunny?”, escribió otro.

Los detractores aseguran que el show careció de elementos visuales o coreográficos de alto nivel, y que una simple serie de brincos no debería representar riesgo físico para un artista del calibre de Bad Bunny, lo que ha derivado en burlas, memes y comparaciones poco favorables.

¿Qué se sabe de su estado de salud?

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre la gravedad de la lesión. Tampoco se ha informado si el cantante recibirá tratamiento o si esta situación afectará futuros compromisos profesionales o presentaciones especiales que pueda tener programadas.

Lo que sí es un hecho es que su gira cerró de manera accidentada, empañando un momento que muchos esperaban como una celebración apoteósica del éxito del reguetonero en su país natal.

¿Un tropezón en la cima?

Aunque Bad Bunny continúa siendo uno de los artistas más influyentes y escuchados del mundo, este episodio ha reavivado el debate sobre la exigencia artística en los shows en vivo y la responsabilidad de los artistas al ofrecer espectáculos de calidad a su audiencia.

Por ahora, sus fans esperan noticias oficiales sobre su recuperación, mientras que las críticas siguen generando conversación en redes.