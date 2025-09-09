Éxito taquillero: El Conjuro 4 rompe récord en su apertura

El Conjuro 4: Últimos Ritos rompe récord en taquilla mundial con 194 millones de dólares en su estreno

La saga de terror más exitosa de la última década lo volvió a hacer. Contra todo pronóstico y pese a las críticas mixtas, El Conjuro 4: Últimos Ritos logró una apertura récord en taquilla mundial al recaudar 194 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, consolidándose como uno de los lanzamientos más fuertes del año en su género.

Cifras oficiales del estreno

Según datos de Box Office Mojo, el filme dirigido por Michael Chaves y protagonizado por Vera Farmiga y Patrick Wilson, alcanzó:

110 millones de dólares en la taquilla internacional

84 millones de dólares en el mercado norteamericano (EE.UU. y Canadá)

Este resultado superó ampliamente las expectativas iniciales del estudio, que proyectaban una apertura de entre 45 y 55 millones de dólares en Estados Unidos.

Un cierre histórico para los Warren

Últimos Ritos es la cuarta y última entrega oficial de la saga principal de El Conjuro, inspirada en los expedientes paranormales de los investigadores Ed y Lorraine Warren. Con este estreno, se marca el cierre narrativo del arco de los Warren iniciado en 2013 con El Conjuro, y que dio origen a uno de los universos cinematográficos más rentables del cine de terror.

Con este éxito, El Conjuro 4 se consolida como:

? El mejor estreno mundial para una película de terror en 2025

? El tercer mejor debut histórico del género en Estados Unidos, solo detrás de:

It (2017): 123 millones USD

It: Chapter Two (2019): 91 millones USD

? La película más taquillera de toda la franquicia en su primer fin de semana, por encima de El Conjuro 2 (2016)

Críticas mixtas pero buena recepción del público

En cuanto a la crítica especializada, la película recibió una aprobación del 56% en Rotten Tomatoes, una ligera mejora respecto a entregas recientes del universo (La Monja 2 obtuvo 43%).

Sin embargo, la audiencia respondió de forma más entusiasta, otorgándole un 79% de aprobación, destacando el tono oscuro, el cierre emocional de la historia de los Warren y los sustos bien logrados.

"Aunque no reinventa el género, Últimos Ritos entrega una conclusión digna para los personajes que definieron el horror moderno en el cine comercial", escribió Variety.

? El futuro del Universo Conjuro

Con esta novena entrega, el Universo Conjuro, que incluye títulos como Annabelle, La Monja y La Maldición de la Llorona, suma ya más de 2,300 millones de dólares en taquilla global.

Aunque Últimos Ritos cierra la historia de los Warren, los estudios Warner Bros. no descartan continuar el universo con spin-offs, precuelas o nuevas entidades sobrenaturales.

Estreno en México y Latinoamérica

El Conjuro 4: Últimos Ritos ya se encuentra en cartelera en México, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, donde ha registrado funciones agotadas durante el fin de semana, especialmente en salas IMAX y formatos especiales.