Belinda y Sebastián Yatra generan expectativa con adelanto de canción

Belinda sorprende con adelanto de nueva canción junto a Sebastián Yatra e incluye su icónica frase "ganando como siempre"

La cantante y actriz Belinda encendió las redes sociales al compartir un adelanto de su próxima colaboración musical con Sebastián Yatra, donde sorprendentemente vuelve a utilizar una de las frases más emblemáticas de su carrera: "ganando como siempre". La expresión, que surgió años atrás en un tenso encuentro con la prensa, ahora regresa como parte del coro de su nuevo sencillo.

Belinda y Yatra lanzan adelanto de su colaboración... por accidente (¿o no?)

A través de su cuenta oficial de TikTok, Belinda —de 36 años de edad— publicó un breve video en el que se escucha un fragmento de la canción que grabó junto al cantante colombiano Sebastián Yatra. En la descripción del clip, la artista bromeó con Yatra diciendo:

"No me mates por esto", en referencia a la filtración accidental del tema.

Lejos de molestarse, Yatra —quien también compartió el video— reaccionó con humor: primero con una expresión fingida de decepción y luego bailando entusiasmado al ritmo del fragmento. La interacción entre ambos desató una ola de comentarios en redes, donde los fans celebraron la química artística de los cantantes y exigieron más detalles sobre el tema: título, fecha de lanzamiento y si se tratará de un sencillo o parte de un proyecto más amplio.

La frase "ganando como siempre" regresa con fuerza

Uno de los momentos que más llamó la atención del adelanto fue la inclusión de la popular frase "ganando como siempre", convertida en parte de la letra. Esta expresión fue pronunciada por Belinda hace varios años cuando enfrentaba una controversia legal por una demanda laboral. Durante un breve encuentro con la prensa, la artista respondió con esa frase mientras intentaba mantener una imagen firme frente a los cuestionamientos.

Con el tiempo, "ganando como siempre" se viralizó en redes sociales, se convirtió en meme y en una especie de mantra para sus seguidores. Años después, la misma Belinda confesó que la dijo por enojo, sin imaginar que tendría tanto impacto cultural.

"La dije para callar a la prensa en ese momento... y se volvió un fenómeno. Me sorprende cómo algo tan espontáneo puede quedarse para siempre", declaró en una entrevista pasada.

Un lanzamiento rodeado de misterio

Hasta el momento, ni Belinda ni Sebastián Yatra han confirmado el título del tema ni la fecha oficial de estreno. Sin embargo, durante el cumpleaños número 36 de la cantante, celebrado el pasado 15 de agosto, Yatra compartió una historia en redes sociales con la leyenda: "C_____ P____ R_______" acompañada de emojis de corazón roto, lo que muchos fans interpretaron como una pista del título de la canción.

Por ahora, ambos artistas se han limitado a compartir la buena recepción del público, mientras el fragmento filtrado continúa acumulando reproducciones y comentarios positivos en TikTok e Instagram.

¿Éxito asegurado?

La combinación de la voz de Belinda, el carisma de Yatra y la nostalgia por una frase que marcó época entre sus fans parecen ser los ingredientes de un hit en potencia. Solo queda esperar a que revelen el resto de la canción y, posiblemente, un videoclip oficial.