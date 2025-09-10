Susana Zabaleta aclara su gesto ante presentación de Ángela Aguilar: “¡Yo le aplaudí!”

Tras días de especulaciones en redes sociales por un video viral, Susana Zabaleta finalmente respondió a los rumores sobre su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar durante el evento Los 300 líderes de México, celebrado el pasado 3 de septiembre.

En el clip, que circuló ampliamente en plataformas digitales, Zabaleta aparece con un gesto serio mientras observa a Aguilar —hija de Pepe Aguilar y actual pareja de Christian Nodal— interpretar la canción Paloma Negra. Esto desató comentarios que aseguraban que la intérprete de 60 años habría hecho "caras de fuchi" durante la presentación.

Ante la controversia, Zabaleta fue abordada por medios mexicanos el 9 de septiembre y negó tajantemente los señalamientos:

“No es cierto, fui la única que le traté…”, expresó, aunque no terminó su frase.

Sin embargo, dejó claro su apoyo hacia la joven artista:

“Yo le aplaudí, la verdad”.

Su pareja, Ricardo Pérez, también respaldó esta versión, asegurando que Susana fue quien más mostró empatía con Ángela:

“Si le preguntan a Ángela, yo creo que lo diría, porque Susana estaba muy cerca, gritó, aplaudió… porque es muy difícil estar en un escenario así”.

Durante la conversación, la protagonista de Sexo, pudor y lágrimas también expresó su sentir sobre la reciente relación entre Aguilar y Nodal, una de las más mediáticas del momento:

“Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre una posible colaboración con la pareja, Zabaleta respondió entre risas:

“No, gracias”.