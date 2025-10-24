Belinda sufre lesión en mano durante concierto en Ciudad de México

La cantante y actriz Belinda sumó una nueva lesión a su historial médico en pleno escenario. Durante un reciente concierto ofrecido en un evento privado en la Ciudad de México, la estrella pop sufrió un accidente en la mano derecha al intentar tocar la batería como parte de su espectáculo, un incidente que ella misma lamentó en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Belinda compartió la noticia con sus seguidores, reflejando su frustración ante el percance: "Lo que me faltaba después de tocar la batería. No sé si tengo el dedo roto. Lo único que me faltaba", reveló. Aunque la artista no proporcionó detalles inmediatos sobre el diagnóstico médico o la atención recibida, videos compartidos por asistentes al evento confirmaron que la cantante demostró profesionalismo al continuar con su presentación a pesar del dolor.

Esta nueva lesión en la mano derecha se suma a un problema ortopédico previo que la artista arrastra desde septiembre: la ruptura del menisco en su rodilla izquierda y una afección en el ligamento cruzado. Pese a que Belinda está siguiendo un tratamiento para manejar la situación, ha tenido que posponer la cirugía necesaria para su completa recuperación debido a una apretada agenda.

La estrella pop mantiene un calendario lleno de compromisos profesionales, incluyendo diversos conciertos y presentaciones especiales de la obra musical Mentiras All-Stars, donde se presentará los próximos 8 y 9 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1. Esta densa agenda de conciertos y compromisos artísticos ha sido el motivo por el cual la cantante ha evitado pasar por el quirófano, a pesar de las recomendaciones médicas.

La preocupación por el estado de salud de Belinda crece entre sus seguidores, quienes esperan un diagnóstico oficial sobre la gravedad de la lesión en su dedo. Este último percance ocurrió días después de que la cantante se viralizara en redes sociales por otro momento ocurrido en el foro principal de las Fiestas de Octubre en Jalisco, donde se emocionó hasta las lágrimas al interpretar su éxito "Luz sin gravedad" y posó para una fotografía con un seguidor al que calificó de "guapo".