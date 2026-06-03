Belinda y Los Ángeles Azules encabezarán concierto previo al Mundial 2026 en CDMX

La Ciudad de México será sede del México Countdown Concert, un evento musical organizado como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que participarán Belinda, Los Ángeles Azules y Elena Rose.

El espectáculo se llevará a cabo el miércoles 10 de junio en el Auditorio Nacional, un día antes de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca. El concierto forma parte del programa México Vibra y contará con la participación de artistas nacionales e internacionales, además de enlaces en vivo con otras sedes de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información difundida, el evento se realizará en colaboración con los Premios Grammy y permitirá la conexión simultánea entre México, Estados Unidos y Canadá como parte de una celebración global previa al torneo.

El acceso al México Countdown Concert estará incluido sin costo adicional para quienes cuenten con boleto del evento México Vibra correspondiente al 10 de junio, el cual tendrá lugar en el mismo recinto. La FIFA recomendó al público llegar desde las 17:00 horas para disfrutar del espectáculo previo.

También se informó que habrá una transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de la FIFA y en la cuenta oficial de TikTok de la Copa Mundial, como parte de la cobertura global del evento.

Los boletos para quienes deseen asistir al concierto tienen distintos precios según la zona del recinto, con costos que van desde los más accesibles hasta zonas preferentes de mayor valor.

El evento México Vibra reunirá a una amplia lista de artistas, entre ellos Alejandro Fernández, Carín León, Mijares, Lucero, Emmanuel, Carla Morrison, Banda El Recodo, Timbiriche y la Orquesta Sinfónica de Minería, como parte de las celebraciones culturales rumbo al Mundial.

La FIFA destacó que la capital mexicana será uno de los puntos clave de la fiesta mundialista, al considerarla una ciudad con gran tradición futbolera y una fuerte conexión entre la música y el deporte.