Drake Bell enfrentaría dudas sobre su paternidad en medio de rumores de crisis con Ela Vidal

El actor y cantante Drake Bell se encuentra en el centro de una nueva polémica tras la difusión de versiones que apuntan a una presunta crisis en su relación con la modelo y productora mexicana Ela Vidal, quien estaría embarazada.

De acuerdo con información atribuida a una fuente cercana y retomada por medios de espectáculos, el exprotagonista de Drake & Josh habría descubierto supuestas conversaciones entre su pareja y otro hombre, lo que habría generado dudas dentro de la relación y afectado su estado emocional.

Las versiones señalan que este hallazgo habría provocado incertidumbre en el cantante respecto a la paternidad del bebé que espera Vidal. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados.

Según los reportes difundidos, Bell habría recibido con entusiasmo la noticia del embarazo, ya que significaba la llegada de su segundo hijo. No obstante, la supuesta situación habría cambiado el panorama tras la aparición de mensajes que levantaron sospechas dentro de la relación.

Las mismas versiones apuntan a que el actor estaría atravesando un momento emocional complicado, aunque estos señalamientos no han sido respaldados públicamente ni por él ni por su pareja.

En paralelo, Ela Vidal, modelo, compositora y productora mexicana, ha sido identificada como la actual pareja del artista. A lo largo de los últimos meses, ambos habían mantenido una relación discreta, aunque en ocasiones compartieron apariciones públicas y contenido en redes sociales.

El vínculo sentimental tomó mayor relevancia tras difundirse versiones sobre un posible embarazo, situación que habría sido bien recibida inicialmente por el cantante, según las mismas fuentes.

Hasta ahora, tanto Drake Bell como Ela Vidal no han emitido declaraciones sobre las especulaciones, por lo que la situación permanece sin confirmación oficial y basada únicamente en reportes mediáticos.