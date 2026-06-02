Julio Ibáñez, reportero de TUDN, recupera su libertad tras más de dos meses en Sudáfrica

Después de permanecer más de dos meses sujetos a un proceso legal en Sudáfrica, el periodista Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García finalmente fueron liberados por las autoridades de ese país, quienes además les devolvieron sus pasaportes, permitiéndoles regresar a México.

La noticia fue confirmada por Televisa Univision Prensa mediante un comunicado difundido durante la madrugada del 2 de junio, en el que informó que la autoridad judicial sudafricana concluyó el procedimiento que mantenía a ambos comunicadores bajo restricciones de viaje.

La empresa también expresó su agradecimiento a los integrantes de TUDN, a la industria de la radio y televisión mexicana representada por la CIRT, así como a los aficionados al futbol que siguieron de cerca el caso y manifestaron su apoyo durante el proceso.

De acuerdo con la información difundida, Ibáñez y García arribarán a México al día siguiente para reencontrarse con sus familias. Asimismo, se reconoció el respaldo brindado por las autoridades mexicanas durante el desarrollo de este caso.

Detalles confirmados

En las semanas recientes, ambos permanecían en libertad condicional, aunque con la prohibición de abandonar Sudáfrica. Esta medida fue impuesta después de haber sido detenidos a mediados de marzo y trasladados a prisión.

El incidente ocurrió en Johannesburgo mientras realizaban labores de cobertura periodística. Inicialmente surgieron versiones que relacionaban el caso con temas migratorios; sin embargo, posteriormente se aclaró que la detención se originó por el uso de un dron dentro de una zona restringida y protegida.

Acciones de la autoridad

El equipo de TUDN se encontraba en busca de imágenes del entrenamiento de la Selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026. Tras su arresto, ambos comunicadores fueron encarcelados, posteriormente obtuvieron su libertad bajo fianza y más tarde cumplieron un periodo de arraigo domiciliario.

Aunque algunas restricciones ya habían sido retiradas, la prohibición para salir del país permaneció vigente mientras continuaba el proceso judicial. Con la resolución del caso, Julio Ibáñez podrá regresar a México después de varias semanas de incertidumbre dentro del ámbito deportivo.