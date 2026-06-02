¿QUÉ? Kendall Jenner y Jacob Elordi dejan atrás los rumores y se muestran más unidos que nunca

Tras varios meses de especulaciones sobre su cercanía, Kendall Jenner y Jacob Elordi protagonizaron una imagen que ha sido interpretada por sus seguidores como la señal más clara de que mantienen una relación sentimental. La modelo estadounidense y el actor australiano fueron captados juntos durante una visita a Tokio, donde compartieron una cena en uno de los restaurantes más populares de la ciudad.

La fotografía fue difundida por el restaurante Udon Shin y muestra a ambos posando junto al personal del establecimiento. Vestidos con prendas oscuras y mostrando una actitud relajada, Jenner y Elordi aparecen sonrientes y cómodos, una escena que ha llamado la atención por la naturalidad con la que se presentan públicamente.

¿Qué significa la fotografía en Tokio?

Para muchos seguidores de la pareja, esta imagen representa un momento significativo, ya que es una de las pocas ocasiones en las que ambos aparecen juntos en una fotografía compartida de manera pública durante esta etapa de su relación.

El viaje a Japón ocurre poco después de que fueran vistos disfrutando de unos días de descanso en Hawái. Durante esa escapada, fueron fotografiados compartiendo tiempo en una playa de la isla de Kaua'i, donde se les observó conversando, riendo y disfrutando del paisaje con total tranquilidad.

Rumores de romance entre Jenner y Elordi

Aquellas imágenes reforzaron los rumores que circulaban desde hace meses sobre un posible romance entre la empresaria y el actor. De acuerdo con distintas publicaciones estadounidenses, la convivencia durante ese viaje habría fortalecido el vínculo entre ambos.

Previo a su estancia en Asia, Jenner y Elordi también fueron vistos en California durante una reunión social con amigos. La pareja compartió una cena en Montecito y más tarde convivió con un grupo reducido de invitados, entre los que se encontraban Justin y Hailey Bieber.

Durante esa salida, algunos gestos de cercanía entre ambos captaron la atención de los fotógrafos, alimentando aún más las versiones sobre su relación.

Las primeras versiones sobre un posible romance surgieron meses atrás, cuando ambos coincidieron en el Festival de Coachella y posteriormente en diversos encuentros privados en Hollywood, incluida la celebración posterior a los premios Oscar organizada por Vanity Fair.

Aunque ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre su situación sentimental, las apariciones conjuntas se han vuelto cada vez más frecuentes, fortaleciendo la percepción de que atraviesan un momento especial en su vida personal.