Belinda cambia su look a castaño para la serie Carlota

Belinda deja atrás su imagen de rubia que todos conocíamos. La rubia cabellera de Belinda cambió para su personaje en la serie de 'Carlota'. Belinda -de 36 años de edad- cambió su icónica imagen rubia para la serie 'Carlota'.

El nuevo look de Belinda sorprendió a muchos al compartir su cambio en sus historias en Instagram.

Belinda cambió su imagen rubia para su nueva serie 'Carlota'. Tras dejar México para grabar la serie 'Carlota', Belinda compartió que cambió su color de cabello a castaño. 'Muchísimas gracias a los premios TikTok por este premio, ganamos Mejor Canción de Año con Tito Double P, gracias todos', expresó Belinda en Instagram.

Belinda agradeció a sus fans por votar por ella en los TikTok Awards 2026: 'Les mando muchos besos desde Madrid'.

La carrera de Belinda sigue en ascenso, pues además de lanzar su álbum Indómita en 2025, tuvo gran éxito con su actuación en Mentiras: La serie y en la obra de teatro del mismo nombre.