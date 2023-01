Beyoncé ofrece gran show privado en Dubái; ¿Cuánto cobró?

Dubái.- El regreso de Beyoncé tras varios años fuera de los escenarios ocurrió en un show privado de grandes magnitudes en la inauguración de un lujoso hotel en Dubái, donde a pesar de estar prohibido grabar, decenas de videos ya circulan en redes mostrando la gran producción de la cantante.

La estadounidense, de 41 años de edad, se presentó en el concierto privado aproximadamente 90 minutos y, por esa hora y media, la cantante se embolsó la cantidad de 35 millones de dólares, según la información del medio británico Daily Mail.

Acompañada de celebridades, Beyoncé reapareció en los escenarios tras cuatro años de ausencia, pues fue la principal protagonista de la apertura del nuevo hotel de lujo 'Atlantis The Royal', ofreciendo una majestuosa actuación privada en la que llegó a cantar algunos de sus grandes éxitos desde las alturas.

Beyoncé se presentó con At Last, de Etta James, además de Crazy In Love, Naughty Girl, Halo y XO. Y culminó el concierto con la interpretación de Drunk In Love, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo.

La ex integrante de Destiny's Child, optó por no interpretar ningún tema de su nuevo álbum, Renaissance, que está nominado a dos Grammy.

Con la sorprendente actuación, los organizadores del evento solicitaron a los asistentes no tomar ninguna fotografía o video de la artista; sin embargo, les fue imposible cumplir esa petición, ya que varios videos de Beyoncé fueron filtrados a través de las redes sociales.

Atlantis The Royal es el lujoso hotel en Dubái donde se presentó la cantante. Dicho albergue cuenta con más de 40 plantas de altura, en su interior posee 92 piscinas, además de 17 bares, e incluye unas vistas espectaculares a Palm Island, según varios medios.