Kim Kardashian revoluciona la moda con su tanga de vello falso

LOS ÁNGELES, CA — Kim Kardashian ha vuelto a sacudir el mercado de la moda íntima con el lanzamiento de su producto más atrevido hasta la fecha: la "Faux Hair Micro String Thong" (Tanga de Hilo con Vello Falso), bajo su popular marca SKIMS. La controvertida prenda, que incorpora vello púbico sintético para imitar el "arbusto" natural, se ha agotado en horas a pesar de la polarización de opiniones en redes sociales.

Conocida por su enfoque en desafiar los estándares de belleza y por un marketing altamente provocador, SKIMS presentó la lencería con un video promocional que parodia los concursos de televisión de los años 70 y la acompaña del eslogan "The Ultimate Bush" (El Arbusto Definitivo). El mensaje de la campaña invitaba a los consumidores a elegir el color de su vello: "Tu alfombra puede ser del color que quieras que sea", haciendo referencia al popular dicho anglosajón.

Lencería Polémica y Agotada

La micro-tanga, con un precio de $32 dólares, está descrita en el sitio web de SKIMS como la "panty más atrevida" de la marca. Está confeccionada a mano con una malla elástica transparente y presenta una mezcla de vello sintético rizado y liso disponible en doce variaciones de tonos para adaptarse a diferentes colores de piel y cabello.

El lanzamiento ha generado una oleada de reacciones en las plataformas digitales. Si bien muchos usuarios expresaron confusión, desaprobación y hasta tacharon la prenda de "ridícula" o "innecesaria," un considerable número de personas la defendieron, aludiendo a la capacidad de la marca de romper tabúes sobre el vello corporal femenino y a la intención de revalorizar la estética íntima de los años 70.

A pesar de la controversia, el rápido agotamiento de existencias subraya la habilidad de la empresaria Kim Kardashian para transformar una pieza de lencería, que es esencialmente una versión moderna de un merkin (peluca púbica), en un fenómeno viral de ventas. Este éxito de marketing se suma a lanzamientos anteriores que también generaron debate, como los sujetadores con pezones falsos de SKIMS.

La marca, valorada en más de 4,000 millones de dólares, utiliza estas estrategias de lanzamiento para mantener su visibilidad global y reafirmar su posicionamiento como un actor influyente en la moda íntima, aprovechando las tendencias de empoderamiento corporal y la naturalidad, aunque con un giro artificial y personalizado.