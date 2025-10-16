Christian Nodal desmiente a Cazzu sobre pensión millonaria

El asesor jurídico de Christian Nodal emitió un comunicado oficial desmintiendo las recientes declaraciones de Cazzu sobre los acuerdos de crianza de su hija, Inti, y aseguró que el cantante mexicano cumple con creces su obligación económica, aportando una pensión millonaria que supera lo exigido por la ley argentina.

El Desmentido de Nodal sobre Pensión y Permisos de Viaje

La respuesta legal de Christian Nodal se produjo luego de que Cazzu, durante una visita a México, hiciera comentarios públicos sobre los acuerdos y la falta de comunicación efectiva con el padre de su hija.

Aporte Económico "Millonario"

El abogado César Muñoz, representante de Nodal, aseguró en el comunicado que, a pesar de la falta de un acuerdo formal mutuo con Cazzu, el cantante de regional mexicano ha cumplido "de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas."

El abogado subrayó que Nodal ha aportado "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales." El comunicado califica cualquier versión contraria como "falsa".

Permisos de Viaje y Mediación

Respecto a la afirmación de Cazzu sobre la dificultad para obtener permisos de viaje internacionales o que estos eran "unilaterales," el abogado de Nodal declaró que:

Es falso que los permisos hayan sido unilaterales. Nodal "NUNCA se ha negado a otorgarlos", incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la debida anticipación.

El abogado también criticó a Cazzu por divulgar información sobre mediaciones de carácter confidencial, señalando que "su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento" protegido por la ley argentina.

El representante legal concluyó su comunicado enfatizando que todas las acciones de Nodal y su equipo legal buscan el "bienestar, la seguridad y la estabilidad emocional de su hija," manteniendo el compromiso legal, emocional y económico como padre.