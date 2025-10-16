Boleto Tempranero para la edición Pa'l Norte 2026 comienza hoy

La venta del Boleto Tempranero (Abono) para la edición Pa'l Norte 2026 comienza este jueves 16 de octubre a partir de las 14:00 horas (hora de Monterrey), a través de Ticketmaster. Esta es la fase de venta más económica y ofrece acceso a los tres días del festival, que se celebrará el 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey.

La venta del Boleto Tempranero (Abono) para la edición Pa'l Norte 2026 comenzó este jueves 16 de octubre a partir de las 14:00 horas (hora de Monterrey), a través de Ticketmaster. Esta es la fase de venta más económica y ofrece acceso a los tres días del festival, que se celebrará el 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey.

A continuación, se presentan los precios de cada tipo de abono en esta fase:

ZonaPrecio (Pesos Mexicanos)General$4,590General+$5,725Ascendente$7,125VIP$9,625

Detalles de la Venta Tempranera

El Boleto Tempranero es la primera etapa de venta y se caracteriza por ofrecer los precios más bajos sin que el cartel completo (lineup) haya sido anunciado. Es considerado un "premio a la fidelidad" de los fans.

Venta General: Inicia el jueves 16 de octubre a las 14:00 horas.

Venta Exclusiva (Preventa): Se realizó el miércoles 15 de octubre para clientes de Hey Banco.

Vigencia: La venta estará activa hasta agotar existencias de esta fase. Una vez agotados, se pasará a las siguientes etapas de venta con un aumento en el costo de los abonos.

El festival Pa'l Norte 2026 se llevará a cabo durante tres días: el 27, 28 y 29 de marzo.