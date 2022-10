Blink-182: Escucha 'Edging', la nueva canción de la banda

California. – El regreso de la agrupación original de Blink-182 tuvo como decoración especial ´Edging´, la nueva canción que fue lanzada de manera oficial por la banda este viernes 14 de octubre.

El tema, además de tener la energía que caracteriza a la agrupación californiana, es emotiva, ya que significa el primer lanzamiento oficial desde que regresó Tom DeLonge, acontecimiento que se llevó 10 años.

El lanzamiento de ´Edging´ no termina aquí, ya que se espera también el estreno del video oficial que será dirigido por Cole Bennett.

Una canción bien recibida

La publicación de ´Edging´ en las plataformas oficiales de Blink-182 ha causado emociones positivas en los fans de la banda estadounidense, quienes coincidieron con lo bueno que ha sido volver a escuchar la voz de Tom DeLonge, quien se había retirado en el año 2005 por presuntas diferencias creativas y presión familiar, en el entendido que en aquel entonces era padre de una niña de tres años.

"Justo lo que imaginaba que sería Blink después de años, lo que siempre debió ser, manteniendo su esencia, pero evolucionando, madurando, creciendo juntos y no simplemente tratando de copiar o mantener su estilo de los 2000´s", fue uno de los comentarios escritos por una joven que recién había escuchado la canción.

"Se escucha muy chido, es obvio que el Blink de los 2000's no va a volver, ya no son unos niños, la voz cambia y el estilo también, pero mantiene cierta esencia del Blink clásico, me gustó bastante", aseguró otro usuario en redes sociales.

Blink-182 y la nueva gira

Será en 2023 cuando Blink-182 lleve a cabo un tour mundial que comenzará en la ciudad de Tijuana, México, el 11 de marzo.

La música pop punk se trasladará a la Ciudad de México el 28 de marzo y el 1 y 2 de abril, la banda finalizará sus presentaciones en México desde la ciudad de Monterrey.