"Que firmen un contrato": El polémico consejo de Pati Chapoy a Belinda tras denunciar a Lupillo Rivera

El 10 de octubre, durante la emisión del programa Ventaneando, Pati Chapoy generó controversia al opinar sobre la denuncia que Belinda interpuso contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática, a raíz de la publicación del libro Tragos Amargos. La periodista, conocida por sus comentarios directos, ofreció un consejo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Durante la discusión del caso con sus compañeros de mesa, Chapoy sugirió que Belinda tome precauciones legales al iniciar nuevas relaciones sentimentales. "Yo nada más me atrevo a comentarle a Belinda que cuando inicie una relación, firmen un contrato", declaró. Al momento, sus colegas Pedro Sola y Mónica Castañeda respaldaron la idea, y Chapoy la completó: "Donde ninguno de los dos debe de hablar (...)".

Este comentario fue recibido con opiniones divididas por parte de la audiencia, entre quienes apoyan la recomendación como una forma de proteger la privacidad y quienes la consideran excesiva.

La polémica surge en el contexto de la denuncia presentada por la cantante ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el pasado 2 de octubre. Las autoridades otorgaron medidas de protección que prohíben a Rivera comunicarse con Belinda o publicar contenido relacionado con ella. Además, se le ordenó eliminar cualquier material en redes sociales que la involucre.

El equipo legal de la artista, Maceo, Torres & Asociados, afirmó que las declaraciones y materiales difundidos por el cantante violan la intimidad de su clienta y afectan su imagen pública. La denuncia recalca que el hecho de ser figura pública no justifica la divulgación de aspectos privados sin consentimiento.

El conflicto escaló luego de que Lupillo publicara su libro autobiográfico Tragos Amargos, en el cual revela detalles de su relación con Belinda, así como imágenes y videos de momentos compartidos.

De acuerdo con la legislación mexicana, la exposición no autorizada de información íntima puede constituir violencia digital y mediática, delitos reconocidos y sancionados por la ley.