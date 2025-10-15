Kenia Os respalda a Belinda en caso de violencia digital y mediática

La cantante e influencer Kenia Os ha salido en defensa de su colega Belinda en medio del proceso legal que esta última emprendió contra el artista de regional mexicano Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática. La declaración de Kenia Os, una de las figuras juveniles más influyentes del momento, subraya un mensaje de sororidad femenina y empoderamiento en el ámbito digital.

El respaldo de Kenia Os llega justo cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha concedido medidas de protección a favor de Belinda, exigiendo a Lupillo Rivera abstenerse de contactarla y de difundir cualquier contenido relacionado con ella.

Un Grito Contra la Revictimización

Cuestionada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Kenia Os se posicionó con firmeza a favor de la decisión de Belinda de recurrir a la justicia tras las constantes referencias y revelaciones sobre su breve relación, especialmente tras la publicación de la autobiografía de Rivera.

"Me encanta que alzó la voz y que dijo: 'Paren, o sea, hasta aquí'", declaró Kenia Os, aplaudiendo la valentía de Belinda para establecer un límite ante la explotación de su vida privada.

La estrella de redes sociales, quien recientemente anunció una colaboración musical con Belinda y Danna Paola, enfatizó el derecho de toda mujer a la privacidad y a la autonomía sobre su vida personal y amorosa, desestimando la crítica pública.

"Y si fue, no fue, lo que sea, es su vida personal. Aparte, tiene todo el derecho, está soltera, está hermosa, está guapísima, o sea, ¿qué les importa con quién salió? ¡Que disfrute, no?", sentenció Kenia Os.

Violencia Digital y Precedente Legal

La denuncia de Belinda se centra en la violencia digital y mediática, figuras legales que buscan frenar la difusión de contenido privado o comentarios que afectan la dignidad y reputación de la víctima. El equipo legal de la cantante ha insistido en que ser una figura pública no legitima la revelación de aspectos íntimos sin consentimiento, haciendo hincapié en que tales conductas representan una violación a los derechos humanos y un acto de violencia de género.

El caso ha cobrado relevancia mediática y legal, y el apoyo de figuras de la talla de Kenia Os refuerza el mensaje de que la sororidad femenina es esencial en el showbiz para combatir la revictimización y el juicio constante al que son sometidas las mujeres en la esfera pública por sus relaciones sentimentales.

Kenia Os concluyó su breve encuentro con la prensa reconociendo que ella misma ha optado por el silencio en muchas ocasiones, pero celebrando que cada vez más mujeres se atrevan a denunciar sin miedo. La artista, pareja del también cantante Peso Pluma, promueve así la independencia y la salud mental como prioridades fundamentales para las mujeres en la industria del entretenimiento.