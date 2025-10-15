Lupillo Rivera respondería con contrademanda a Belinda: "Me voy contra todo y todos"

Lupillo Rivera estaría preparando una contrademanda contra la cantante Belinda, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgara medidas de protección a favor de la intérprete, tras una denuncia por presunta violencia digital.

Según información revelada por la presentadora Elisa Beristain a través de su canal de YouTube, el intérprete de regional mexicano habría confirmado sus intenciones legales en una conversación reciente. "Sí, Eliza... estoy preparando una contrademanda a Belinda... y una demanda a la Ley Olimpia. Me voy a ir contra todo y todos", habría escrito el cantante el pasado 14 de octubre.

Beristain también aseguró que Lupillo manifestó contar con pruebas que comprometerían al equipo de representación de Belinda, acusándolos incluso de manipular su participación en el reality La Casa de los Famosos, donde asegura fue perjudicado. "Tengo pruebas de lo de Danna en ´La Casa de los Famosos´... cómo hicieron que quedara en tercer lugar yo. Hay muchas pruebas en contra de ellos", habría afirmado.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha emitido una declaración oficial sobre las medidas legales que Belinda interpuso en su contra, ni sobre la posible contrademanda que estaría preparando.

Las acciones legales en favor de Belinda se hicieron públicas el pasado 9 de octubre, cuando su equipo legal informó que las autoridades le concedieron medidas de protección. Esto tras señalar que los comentarios que Lupillo ha hecho sobre su relación pasada, tanto en entrevistas como en su libro Tragos Amargos, constituyen violencia de género y una invasión a su vida privada.

El despacho Maceo, Torres & Asociados, que representa a la cantante, subrayó que el hecho de ser figura pública no justifica la exposición no autorizada de aspectos íntimos de su vida.