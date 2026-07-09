Fallece Bonnie Tyler a los 75 años, la voz detrás del inolvidable "Total Eclipse of the Heart"

Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por interpretar "Total Eclipse of the Heart", falleció a los 75 años en Portugal. La noticia fue confirmada mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook, de acuerdo con información de The New York Times.

Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, la artista alcanzó el éxito internacional durante la década de los 80 al colocar "Total Eclipse of the Heart" en el primer lugar de las listas musicales, convirtiendo el tema en uno de los grandes himnos del pop de esa época.

Reacciones tras su fallecimiento

Tras conocerse su fallecimiento, el Primer Ministro de Gales expresó sus condolencias a la familia, amigos y seguidores de la cantante a través de X. En su mensaje destacó que el país perdió a una de sus mayores figuras musicales, cuya obra llevó alegría a públicos de distintas partes del mundo.

Semanas antes de su muerte, el 6 de mayo, se informó que Tyler permanecía hospitalizada en Portugal desde el 30 de abril luego de someterse a una cirugía intestinal de emergencia. Un día después fue inducida al coma debido al deterioro de su estado de salud. Posteriormente, se comunicó que había salido del coma inducido, aunque seguía bajo cuidados intensivos.

Trayectoria musical de Bonnie Tyler

La trayectoria de Bonnie Tyler comenzó a mediados de la década de 1970 dentro de la escena del pub-rock galés. Su característica voz ronca surgió después de una operación para extirpar nódulos en las cuerdas vocales en 1977, rasgo que se convirtió en uno de los sellos de su carrera artística.

Su primer éxito internacional llegó con "It's a Heartache", pero fue "Total Eclipse of the Heart" la canción que la consolidó como un referente de la música pop. Gracias a ese tema obtuvo nominaciones al Grammy por mejor interpretación vocal pop y por el álbum en la categoría de mejor interpretación vocal de rock.

En 2023, la revista Rolling Stone ubicó "Total Eclipse of the Heart" en el lugar 56 de su lista de las 200 mejores canciones de los años 80. Además de ese éxito, también destacaron temas como "Take Me Back", "Holding Out for a Hero", "If I Sing You a Love Song", "Have You Ever Seen the Rain?", "More Than a Lover" y "If You Were a Woman".

La cantante continuó publicando música durante las décadas siguientes y lanzó más de una docena de álbumes. Su producción más reciente, "In Berlin", fue publicada en 2024.