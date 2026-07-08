Alejandra Jaramillo genera polémica tras sus publicaciones sobre la derrota de México

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo se encuentra en medio de una controversia luego de que usuarios en redes sociales la señalaran por presuntamente promover mensajes de rechazo hacia México tras la derrota de la selección de su país frente al equipo mexicano.

La polémica surgió después del partido entre México y Ecuador, disputado el pasado 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, correspondiente a los 16avos de final del Mundial de futbol. Tras el triunfo del conjunto mexicano, comenzaron los enfrentamientos de opiniones entre aficionados de ambos países.

Mientras seguidores ecuatorianos denunciaron supuestos malos tratos hacia algunos integrantes de su afición y jugadores en la Ciudad de México, usuarios mexicanos señalaron la presencia de mensajes ofensivos en redes sociales que continuaron hasta el siguiente encuentro del ´Tri´ contra Inglaterra.

¿Qué declaraciones generaron la controversia?

En medio de esta situación, Alejandra Jaramillo fue señalada por compartir publicaciones y videos en los que se burlaba de la derrota de México ante Inglaterra. Las reacciones de algunos internautas llegaron al punto de solicitar a Univisión que la conductora fuera retirada del canal.

Ante las críticas, Jaramillo eliminó algunas de las publicaciones que había compartido. Sin embargo, usuarios señalaron que todavía circulan videos en los que aparece celebrando de manera entusiasta la victoria de Inglaterra y otro material donde porta una playera con la bandera mexicana, haciendo referencia a una broma en la que asegura que "sala" a las selecciones cuyos jerseys utiliza.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

La controversia también aumentó debido a que, antes del encuentro entre México y Ecuador, la conductora entrevistó al cantante mexicano Peso Pluma. Algunos usuarios consideraron que su labor profesional debería estar acompañada de mayor apertura y evitar comentarios negativos hacia un país por un resultado deportivo.

"A ver si #Televisa #Univision empresas 100% Mexicanas, le van a seguir dando de comer a Alejandra Jaramillo, después de las burlas que ha hecho hacia el país", escribió una internauta en el video de la entrevista.