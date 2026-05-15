Preocupa comportamiento de Britney Spears tras incidente en restaurante de Los Ángeles

La cantante Britney Spears volvió a encender la preocupación pública luego de protagonizar un episodio considerado caótico durante una visita a un restaurante en Los Ángeles.

De acuerdo con reportes difundidos por el medio TMZ, la intérprete acudió el miércoles al establecimiento Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks, acompañada por dos personas. Sin embargo, su comportamiento habría cambiado rápidamente durante la velada.

¿Qué ocurrió en el restaurante?

Testigos señalaron que Spears comenzó a elevar la voz, gritar e incluso emitir sonidos como ladridos, lo que generó incomodidad entre los presentes, quienes en un inicio no reconocieron a la artista.

Uno de los momentos que más inquietud provocó entre los clientes fue cuando la cantante se desplazó cerca de otras mesas portando un cuchillo, lo que generó temor de un posible accidente. No obstante, algunos asistentes interpretaron que podría haberse tratado de una distracción momentánea.

Además, se reportó que la artista habría encendido un cigarro dentro del restaurante, cerca de la entrada, lo que llevó al personal a intervenir para pedirle que lo apagara. Según las versiones, apenas consumió parte de la comida que había ordenado y mantuvo gestos afectuosos con su acompañante.

Reacciones tras el incidente

Tras su salida del lugar, el restaurante habría quedado en desorden, con objetos fuera de lugar sobre la mesa, según imágenes difundidas por TMZ. Posteriormente, su equipo de seguridad la habría escoltado hasta su domicilio.

El incidente ocurre poco después de que la cantante enfrentara procesos legales relacionados con la conducción bajo efectos del alcohol, caso en el que alcanzó un acuerdo para reducir los cargos a conducción temeraria, además de aceptar libertad condicional y seguimiento médico y psicológico.

En los últimos años, Spears ha estado en el centro de la atención mediática debido a su situación de salud mental y a la prolongada tutela legal que estuvo bajo el control de su padre, Jamie Spears, la cual terminó en 2021.

Durante ese periodo, la artista atravesó episodios de ansiedad, tratamientos de rehabilitación y problemas emocionales, mientras que en años recientes ha compartido públicamente su proceso de recuperación y búsqueda de estabilidad.

Sin embargo, los recientes acontecimientos han vuelto a generar inquietud entre seguidores y observadores sobre su bienestar actual.