Vin Diesel emociona en Cannes al recordar a Paul Walker durante homenaje a Rápido y Furioso´

El Festival de Cannes vivió un momento cargado de nostalgia y emoción durante el homenaje por el 25 aniversario de Fast & Furious, cinta que dio inicio a una de las franquicias más exitosas del cine de acción.

La ceremonia reunió al elenco original de la película en una alfombra roja especial encabezada por Vin Diesel, quien dedicó un emotivo mensaje a su compañero y amigo Paul Walker, fallecido en 2013 en un accidente automovilístico en California.

¿Qué dijo Vin Diesel sobre Paul Walker?

Durante la presentación en el Gran Teatro Lumière, Diesel aseguró que la película representó el inicio de una hermandad que trascendió la pantalla. Visiblemente conmovido, confesó que todavía le resulta difícil ver la cinta debido a los recuerdos personales que le provoca.

"Rezo para que en sus vidas puedan tener un hermano como Paul", expresó el actor ante el público, mientras recibía una ovación junto al resto del elenco.

Momentos emotivos en el homenaje

El homenaje también contó con la presencia de Meadow Walker, hija del fallecido actor, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al abrazar a Diesel frente a las cámaras y dentro de la sala de proyección.

Según relató el protagonista de la saga, Meadow le comentó ese mismo día que tenía 27 años, la misma edad que tenía su padre cuando filmó la primera entrega de la franquicia.

La proyección formó parte de la sección Cannes Classics, dedicada a reconocer películas que han dejado huella en la historia del cine. En la alfombra roja también estuvieron presentes Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, integrantes originales de la saga.

A lo largo de los años, Diesel ha mantenido una estrecha relación con la familia de Walker. Tras la muerte del actor, asumió un papel cercano en la vida de Meadow, incluso acompañándola al altar durante su boda con Louis Thornton-Allan.

Impacto de la franquicia Fast & Furious

La franquicia de Universal Pictures ha generado más de 7 mil millones de dólares en taquilla con doce películas estrenadas hasta ahora. Además, ya se prepara una nueva entrega para 2028 bajo el título Fast Forever, que contará nuevamente con parte del elenco original, así como la participación de Dwayne Johnson y Jason Statham.

Diesel también adelantó recientemente que el universo de Fast & Furious llegará a la televisión con una serie, proyecto que posteriormente fue confirmado por NBCUniversal.