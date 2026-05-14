Verónica Castro arremete contra Cristian Castro tras negar romance con Victoria Kühne

Verónica Castro expresó su molestia luego de que su hijo, Cristian Castro, negara recientemente mantener una relación sentimental con la empresaria Victoria Kühne, pese a que semanas antes había dado señales públicas que apuntaban a un romance.

Durante una llamada telefónica al programa Ventaneando, la actriz afirmó que también fue sorprendida por las declaraciones del cantante y aseguró que él mismo había dado a entender que existía un noviazgo.

"Nos dijo mentiras a ustedes y a mí", comentó Verónica, quien explicó que creyó en la relación luego de ver publicaciones en redes sociales donde Cristian aparentemente confirmó el vínculo con la empresaria.

¿Qué dijo Verónica Castro sobre la relación de su hijo?

La actriz también compartió su percepción sobre lo ocurrido entre ambos, señalando que, a su juicio, sí existió una relación sentimental, aunque considera que el cantante habría decidido dar marcha atrás. Además, habló sobre las cualidades y el éxito profesional de Victoria Kühne, destacando que es una mujer exitosa y reconocida.

Otro de los temas que abordó fue la relación personal que mantiene actualmente con su hijo. Verónica reveló que se sintió molesta porque, según dijo, Cristian no se comunicó con ella directamente durante el Día de las Madres, aunque sí le envió flores.

¿Cómo afecta el distanciamiento entre Verónica y Cristian Castro?

La conductora confesó que existe cierto distanciamiento entre ambos y atribuyó parte de esa situación a la manera directa en la que suele señalarle cuando considera que ha cometido errores.

Incluso recordó que anteriormente convivieron más cercanamente durante la relación del cantante con Mariela Sánchez, etapa en la que compartieron tiempo juntos en México.

Verónica Castro aseguró que, como madre, siente la responsabilidad de decir a su hijo las cosas de frente, tanto las que considera correctas como aquellas que, a su juicio, no han sido acertadas.