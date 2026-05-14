Fátima Bosch llega a Cannes 2026 con sandalias de plataforma brillantes

Fátima Bosch ha llegado a la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 y lo hizo como toda una Miss Universo: con mucho brillo y elegancia.

La ganadora mexicana del certamen de belleza asistió al estreno de la película francesa La Vie D'Une Femme, dirigida por Charline Bourgeois-Tacquet. Durante su debut en esta alfombra roja, llevó un vestido repleto de incrustaciones brillantes, escote halter y silueta envolvente. La prenda en color nude, aunque era deslumbrante, tenía un estilo muy sofisticado y perfecto para un evento como este. Desde luego, no faltó su banda indicando su título.

Como buena representante de Miss Universe, Fátima Bosch llevó unos tacones de impacto, unas sandalias de pulsera con plataforma en color plateado. Como accesorio sumó un clutch, también con efecto brillante.

Unas sandalias como las que lució Bosch en esta red carpet, definitivamente forman parte de las tendencias para Primavera-Verano 2026. No es extraño verlas en las propuestas de marcas mexicanas como Regina Romero, pero también en casas internacionales como Prada y Giuseppe Zanotti.