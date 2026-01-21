Brooklyn Beckham rompe el silencio y sacude a su familia con fuertes señalamientos públicos

La familia Beckham se encuentra en el centro de la polémica luego de que Brooklyn Beckham publicara un extenso mensaje en Instagram en el que detalló su tensa relación con sus padres. En una publicación de seis páginas, el modelo y fotógrafo de 26 años compartió una serie de acusaciones que, según él, explican el distanciamiento con David y Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham denuncia humillación durante su boda con Nicola Peltz.

Gran parte del relato gira en torno a su boda con Nicola Peltz. Brooklyn afirmó que uno de los momentos más delicados ocurrió durante el primer baile, el cual había sido planeado para compartirlo con su esposa. Según su versión, el cantante Marc Anthony lo llamó al escenario y, en lugar de bailar con Nicola, se encontró con su madre, quien habría bailado con él frente a los invitados, una situación que describió como humillante e incómoda.

Esta declaración provocó una ola de reacciones en redes sociales. Sin embargo, un reportaje previo de la revista British Vogue, presente en la ceremonia, indicó que Brooklyn fue quien invitó a su madre a bailar, acompañados después por David Beckham y su hija Harper. Hasta ahora, ni Victoria ni David han respondido públicamente a estas versiones.

El vestido de novia de Nicola Peltz genera controversia entre la familia Beckham.

Otro de los puntos centrales del conflicto, según Brooklyn, fue el vestido de novia de Nicola. El joven aseguró que su madre canceló la confección del diseño a último momento, lo que obligó a buscar una alternativa con urgencia. No obstante, en entrevistas pasadas, Nicola explicó que el taller de Victoria Beckham no podía terminar el vestido a tiempo y negó que existiera un enfrentamiento directo. Finalmente, la actriz se casó con un vestido de Valentino Couture, cuya elaboración fue documentada por Vogue como un proceso de varios meses.

Brooklyn también denunció que, semanas antes de la boda, sus padres lo presionaron para ceder los derechos sobre el apellido Beckham, algo que rechazó y que, según él, afectó su relación familiar y sus ingresos. A esto se sumó su versión sobre la ausencia en la fiesta de cumpleaños número 50 de su padre, donde afirmó que fue ignorado durante días y que solo se le ofreció reunirse sin la presencia de su esposa.

Brooklyn Beckham critica la imagen pública de su familia en redes sociales.

El distanciamiento, de acuerdo con su testimonio, se profundizó por otros episodios, como la supuesta negativa de Victoria Beckham a apoyar una causa benéfica relacionada con perros abandonados durante los incendios forestales de Los Ángeles, una iniciativa impulsada por Nicola Peltz.

En su publicación, Brooklyn fue más allá y cuestionó la imagen pública de su familia, asegurando que la "marca Beckham" está por encima de los vínculos personales. Afirmó que creció bajo un control constante y que su ansiedad disminuyó tras alejarse de su entorno familiar. Para analistas y periodistas especializados, el impacto del mensaje radica en que es la primera vez que uno de los Beckham expone de manera directa y personal lo que ocurre detrás de la imagen pública cuidadosamente construida.

Hasta el momento, David y Victoria Beckham no han emitido declaraciones. Lo cierto es que el testimonio de Brooklyn dejó al descubierto una fractura familiar que ha generado un intenso debate y ha puesto en duda la narrativa de una de las familias más mediáticas del Reino Unido.