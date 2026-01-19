Exnovia de Christian Nodal revive su romance con fotos nunca antes vistas en trend del 2016

Lisa Fernanda Macías, quien fue pareja sentimental de Christian Nodal antes de que el cantante alcanzara la fama, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras participar en la popular tendencia "2016-2026". A través de esta dinámica, la joven compartió fotografías personales de hace una década, entre ellas algunas inéditas del noviazgo que mantuvo con el intérprete de regional mexicano.

El nombre de Macías ya había salido a la luz años atrás, cuando Nodal mantenía una relación con Belinda y reveló que la canción "Te fallé" estaba inspirada en una novia que tuvo durante la preparatoria. Ante esas declaraciones, Lisa Fernanda decidió contar su versión de la historia, argumentando que, si el cantante hablaba abiertamente de su pasado, ella también tenía derecho a hacerlo.

En aquel momento, sus declaraciones no fueron bien recibidas por el público, que la señaló de buscar notoriedad aprovechándose del crecimiento profesional de Nodal, quien atravesaba una etapa clave en su carrera. Tiempo después, en agosto pasado, la joven volvió a referirse al tema, poniendo en duda que el cantante solo hubiera tenido una relación en la preparatoria y asegurando que él era muy conquistador desde joven, además de haberle sido infiel. Aun así, dejó claro que no se arrepentía de no haber retomado la relación.

Ahora, con la publicación de fotografías escolares dentro del "trend 2016-2026", Macías escribió reflexiones sobre esa etapa de su vida y sobre su exnovio, a quien describió como alguien que, en ese entonces, estaba en su mejor momento sin saberlo. También incluyó frases que evocaban comentarios de sus compañeros, como "que pase la pareja enamorada".

Las reacciones no se hicieron esperar y, una vez más, los comentarios negativos dominaron la conversación. Usuarios cuestionaron sus intenciones y criticaron que reviviera una relación pasada, especialmente considerando que Nodal ya está casado. Poco después de compartir las imágenes, el perfil de Instagram de Lisa Fernanda comenzó a aparecer como "no disponible", aunque no se ha confirmado que esto esté relacionado directamente con las críticas recibidas.