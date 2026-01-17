Derek Rosa, acusado de ultimar a su mamá en 2023, se declara culpable

En un giro definitivo que pone fin a más de dos años de litigio y controversia mediática, Derek Rosa, ahora de 15 años, se declaró culpable este viernes del asesinato en primer grado de su madre, Irina García. El joven, que tenía 13 años al momento del crimen en octubre de 2023, aceptó los cargos ante un tribunal de Miami-Dade, evitando así un juicio prolongado que había captado la atención internacional debido a la brutalidad del acto y la corta edad del acusado.

Cronología de una tragedia

El caso de Derek Rosa estremeció a la comunidad de Hialeah por los escalofriantes detalles que emergieron durante la investigación inicial:

El crimen: El 12 de octubre de 2023, Rosa apuñaló a su madre mientras ella dormía junto a su hermana recién nacida, quien resultó ilesa.

La evidencia: El adolescente tomó fotografías del cuerpo de su madre y las envió a un amigo a través de redes sociales antes de llamar él mismo a la línea de emergencias 911.

La confesión: En los videos de interrogatorio publicados posteriormente, Rosa admitió el ataque con una calma que desconcertó a los investigadores y generó debates sobre su salud mental.

Sentencia y repercusiones legales

Aunque Rosa se ha declarado culpable, la fase de sentencia será crucial. En Florida, el asesinato en primer grado conlleva penas severas; sin embargo, debido a su condición de menor de edad, no es elegible para la pena de muerte.

Cadena perpetua: La fiscalía busca la pena máxima, aunque la defensa presentará testimonios sobre el entorno familiar y el desarrollo psicológico del joven para solicitar una sentencia con posibilidad de libertad condicional tras varias décadas.

Impacto en leyes juveniles: Este caso ha reabierto el debate en Estados Unidos sobre si los niños de 13 años deben ser procesados como adultos en casos de crímenes atroces.

Reacción de la comunidad y familia

La familia de Irina García ha estado dividida durante el proceso. Mientras algunos familiares pidieron clemencia argumentando que Derek era un "buen niño" que sufrió un brote psicótico, otros han exigido justicia estricta por la pérdida de la madre de familia.

Este desenlace ocurre en una semana de alta intensidad judicial en EE.UU., sumándose a la captura de figuras políticas internacionales como Nicolás Maduro y los trágicos incidentes bajo custodia de ICE. El caso Rosa cierra un capítulo legal, pero deja una herida abierta en la conversación sobre la salud mental juvenil y el sistema penitenciario.