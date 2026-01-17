Julio Iglesias niega acusaciones de abuso sexual en España

El cantante español Julio Iglesias negó de manera categórica las acusaciones de abuso sexual formuladas por dos exempleadas, luego de que la fiscalía en España iniciara una investigación sobre las denuncias. El artista se pronunció públicamente el viernes a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

En el mensaje, Iglesias, de 82 años, aseguró que las imputaciones son "absolutamente falsas" y rechazó haber ejercido cualquier tipo de abuso, coerción o falta de respeto hacia mujeres. Asimismo, afirmó que enfrentará las acusaciones por la vía legal.

Denuncias contra Julio Iglesias

De acuerdo con fuentes oficiales, las dos exempleadas presentaron una denuncia ante un tribunal superior de España el pasado 5 de enero. Ese mismo día, los medios elDiario.es y Univision Noticias publicaron una investigación periodística conjunta que tomó tres años de trabajo y que expuso múltiples testimonios relacionados con presuntos episodios de acoso y agresión sexual.

La investigación recoge los relatos de 15 personas que trabajaron para Iglesias entre finales de la década de 1990 y el año 2023. Ninguna de ellas fue identificada. Según los testimonios, se describía un ambiente laboral marcado por intimidación, abuso y acoso, en el que, presuntamente, las mujeres eran seleccionadas por su apariencia física y sometidas a preguntas inapropiadas sobre su cuerpo y su vida sexual.

Impacto de las acusaciones

Una de las personas que ofreció su testimonio afirmó que el cantante abusó sexualmente de ella en varias ocasiones, describiendo una situación prolongada de sometimiento. "Me usaba casi todas las noches", declaró, asegurando que se sentía tratada como un objeto.

Julio Iglesias es una de las figuras más reconocidas de la música en España y Latinoamérica. A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, ha vendido cientos de millones de discos, ha sido galardonado con premios Grammy y es padre del también cantante Enrique Iglesias.