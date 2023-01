Bryan Cranston está en negociaciones para película de 'Malcolm el de en medio'

Los Ángeles. - El actor estadounidense y ganador del Emmy, Bryan Lee Cranston, reveló que se encuentra haciendo negociaciones para reunirse con el elenco original de película de 'Malcolm el de en medio ', para hacer un filme sobre un reencuentro.

"Hubo algunas conversaciones sobre la posibilidad de hacer una película de reunión de Malcolm in the Middle ", reveló Lee Cranston en una entrevista concedida a E! Noticias.

Destacó que sería una gran idea ver lo que le ha sucedido a la familia 20 años después.

"Teníamos una gran familia en eso y ciertamente estaría abierto a eso si surgiera una buena idea como, 'Oh, sería fantástico explorar lo que le sucedió a esta familia 20 años después'. No puedo creer que ya sea eso, pero sería divertido hacerlo".

'Malcolm el de en medio' tuvo un total de siete temporadas, las cuales fueron televisadas en el 2000 hasta 2006.

Bryan Lee Cranston y Jane Kaczmarek, en la serie fueron los padres de una familia de cuatro hijos problemáticos, entre ellos Francisco Muñiz quien protagonizó al famoso Malcolm.

El también piloto de carreras de stock cars, Frankie Muniz se burló el pasado mes de octubre de 2022, del interés de Lee Cranston sobre hacer un reencuentro.

Añadió que se encuentra realizando todo lo necesario con respecto al guion, por lo que considera que podría haber una reunión.

"Entonces podría haber algo".

Sobre Francisco Muñiz, mencionó que "estaría abajo, al 100 por ciento".

"Cuando estaba filmando el programa, obviamente era un niño", agregó.

Reveló que el no vio la serie cuando estuvo televisada, sino fue hasta tiempo después que comenzó a verla junto a su esposa, también destacó que podría ver la serie de Malcolm como una fan y que gustaría saber que se encuentra realizando la familia.

"Hicimos siete temporadas, 151 episodios. Realmente no vi el programa cuando estaba en marcha, pero desde entonces lo he visto con mi esposa. [Vimos] los 151 episodios, y me di cuenta, 'Guau, eso es lo que estábamos haciendo. Puedo separarme de estar en él y verlo como un fanático. Me encantaría saber qué está haciendo la familia", confesó.