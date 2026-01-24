BTS agota boletos para sus conciertos en Ciudad de México: miles se quedan sin acceso

El fenómeno global del K-pop, BTS, reafirmó su dominio absoluto en el mercado latinoamericano al agotar en cuestión de minutos todas las entradas para sus tres presentaciones programadas en la Ciudad de México para mayo de 2026. La alta demanda dejó a cientos de miles de seguidores en filas virtuales, confirmando que la relevancia de la agrupación surcoreana se mantiene intacta tras su esperado regreso a los escenarios.

La venta general de los boletos de BTS, que inició formalmente a las 9:00 horas de este sábado, provocó un colapso simbólico en la plataforma de Ticketmaster México. Según reportes de los usuarios y datos de la fila virtual, más de 300,000 personas se conectaron simultáneamente con la esperanza de obtener un acceso para el Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol), superando por amplio margen la capacidad del recinto.

Un éxito histórico en el Estadio GNP Seguros

La agrupación integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tiene programadas tres fechas en la capital mexicana: el 7, 9 y 10 de mayo de 2026. A pesar de contar con una de las sedes de mayor capacidad en el país, la oferta resultó insuficiente ante el fervor del "ARMY", nombre oficial del club de fans de la banda.

En redes sociales, el término "BTS en México 2026" se convirtió en tendencia global en menos de una hora. Los fanáticos compartieron testimonios de la frustración y la euforia vividas durante el proceso; algunos usuarios reportaron haber avanzado miles de lugares en la fila solo para encontrarse con el anuncio oficial de "localidades agotadas" en todas las secciones, incluyendo las zonas VIP de mayor costo.

Medidas de seguridad y boletos digitales

Para esta gira, Ticketmaster implementó una política de boletos digitales exclusivos, eliminando la impresión física y las ventas en taquillas presenciales. Esta medida busca mitigar el mercado de la reventa y prevenir estafas, un problema recurrente en eventos de alta demanda en México. No obstante, el sistema no estuvo exento de críticas, ya que algunos seguidores denunciaron fallas técnicas durante la preventa realizada el día previo.

Expectativas por nuevas fechas

Hasta el momento, ni los organizadores ni la agencia Big Hit Music han confirmado la apertura de nuevas funciones. Sin embargo, el rotundo éxito del concierto de BTS en CDMX ha alimentado las esperanzas de los fans por una extensión de la gira en territorio mexicano, dada la rentabilidad histórica que representa la Ciudad de México para el grupo.

El regreso de BTS en 2026 marca un hito en la industria musical tras la pausa obligatoria por el servicio militar de sus miembros, consolidando su posición como el acto pop más influyente de la década a nivel mundial.