Y los nominados son... Lista completa de todas las categorías a los Oscars 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha revelado esta mañana la lista oficial de nominados para la 98.ª entrega de los Premios Oscar.

Por Staff / La Voz - 22 enero, 2026 - 09:31 a.m.
 La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha revelado esta mañana la lista oficial de nominados para la 98.ª entrega de los Premios Oscar. El drama sobrenatural "Sinners" (Pecadores), dirigido por Ryan Coogler, ha roto récords al obtener 16 nominaciones, convirtiéndose en la película más nominada de la historia. Le sigue de cerca "One Battle After Another" (Una batalla tras otra) de Paul Thomas Anderson con 13 menciones, en un año marcado por el regreso de grandes autores y actuaciones consagradas.

La ceremonia, que será conducida por Conan O'Brien, se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood.

Categorías Principales: Los protagonistas de la noche

Mejor Película

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein (Dir. Guillermo del Toro)

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)

  • The Secret Agent (El agente secreto)

  • Sentimental Value (Valor sentimental)

  • Sinners (Pecadores)

  • Train Dreams (Sueño de trenes)

Mejor Dirección

  • Chloé ZhaoHamnet

  • Josh SafdieMarty Supreme

  • Paul Thomas AndersonOne Battle After Another

  • Joachim TrierSentimental Value

  • Ryan CooglerSinners

Mejor Actor

  • Timothée ChalametMarty Supreme

  • Leonardo DiCaprioOne Battle After Another

  • Ethan HawkeBlue Moon (Luna Azul)

  • Michael B. JordanSinners

  • Wagner MouraThe Secret Agent

Mejor Actriz

  • Jessie BuckleyHamnet

  • Rose ByrneIf I Had Legs I'd Kick You

  • Kate HudsonSong Sung Blue

  • Renate ReinsveSentimental Value

  • Emma StoneBugonia

Presencia Mexicana y Latinoamericana

Este año, el talento hispano destaca en categorías clave:

  • Guillermo del Toro: Logró nominaciones en Mejor Película (como productor) y Mejor Guion Adaptado por su versión de Frankenstein (Netflix).

  • Wagner Moura: El actor brasileño compite por la estatuilla de Mejor Actor por The Secret Agent.

  • Benicio del Toro: Nominado a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en One Battle After Another.

  • España: La película Sirat, de Oliver Laxe, compite en la categoría de Mejor Película Internacional.

 

Mejor Película Animada Arco, Elio, KPOP Demon Hunters, Little Amélie, Zootopia 2.

Mejor Película Internacional El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España), La voz de Hind Rajab (Túnez).

Mejor Actor de Reparto Benicio Del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn, Stellan Skarsgård.

Mejor Actriz de RepartoElle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku, Teyana Taylor.

