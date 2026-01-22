Eiza González estalla contra rumor de nominación a los Razzies: "Una vergüenza absoluta"

Eiza González manifestó su inconformidad luego de que circulara información errónea que aseguraba su supuesta nominación como Peor Actriz de Reparto en los premios Golden Raspberry Awards (Razzies) 2026, galardones que reconocen lo peor del cine. La actriz aclaró que nunca formó parte de dicha lista y calificó el hecho como un ejemplo de desinformación y amarillismo.

A través de un mensaje público fechado el 21 de enero, González expresó su molestia ante la manera en que algunos medios difundieron la noticia sin verificar su autenticidad. Señaló que la información fue tomada de una cuenta de Reddit, plataforma que describió como ilegítima y carente de verificación, y lamentó que se priorizara una versión falsa por encima de noticias positivas relacionadas con su carrera.

¿Qué declaró Eiza González sobre la desinformación?

La actriz subrayó que la supuesta nominación no existe ni existió, y que, en contraste, dos proyectos cinematográficos en los que participa fueron anunciados recientemente en un festival de gran relevancia internacional, hecho que no recibió cobertura por parte de medios latinoamericanos.

Detalles sobre las nominaciones a los Razzies 2026

En su pronunciamiento, González también reflexionó sobre el trato que, desde su perspectiva, reciben los artistas nacionales en su propio país. Aseguró sentirse orgullosa de sus raíces, pero calificó este tipo de situaciones como decepcionantes, al considerar que la forma en que se informa a nivel local tiene repercusión internacional. Además, advirtió que este tipo de prácticas influyen en la disposición de los artistas para conceder entrevistas o exclusivas.

La aclaración de la actriz fue respaldada por los hechos: las nominaciones oficiales a los Razzies 2026 se dieron a conocer el 21 de enero y su nombre no aparece en ninguna categoría. En el rubro de Peor Actriz de Reparto, las nominadas son Anna Clumsky, Ema Horvath, Scarlet Rose Stallone, Kacey Rohl e Isis Valverde.

¿Cuándo se anunciarán los ganadores de los Razzies?

Los ganadores de los Golden Raspberry Awards, conocidos como los "anti-Oscar", se anunciarán el próximo 7 de marzo, una semana antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2026.