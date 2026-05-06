BTS sorprende a miles en el Zócalo con Claudia Sheinbaum

La tarde de este miércoles, el corazón de la Ciudad de México fue testigo de un encuentro sin precedentes. A las 17:07 horas, los integrantes de la superbanda coreana BTS hicieron una aparición sorpresa en los balcones de Palacio Nacional, acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desatando la locura de miles de seguidores que se congregaron en la Plaza de la Constitución.

La mandataria mexicana no tardó en oficializar el encuentro a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia del intercambio cultural:

"Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur", publicó Sheinbaum.

Además de la bienvenida, la presidenta compartió una fotografía junto a los siete ídolos globales, sosteniendo un póster oficial del grupo. Durante el encuentro, Sheinbaum reveló un detalle que ilusionó a la audiencia: "Ya les dije que tienen que regresar el próximo año", aseguró, dejando abierta la posibilidad de una futura gira en territorio azteca.

La aparición, aunque breve, fue de un impacto masivo:

Duración: 4 minutos de interacción desde el balcón.

Ambiente: El Zócalo se convirtió en un mar de gritos, lágrimas de emoción y consignas de apoyo.

Previa: Antes de la salida del grupo, el "ARMY" mexicano transformó la plaza en un concierto masivo a capela, coreando los mayores éxitos de la agrupación.

Este gesto marca un hito en la agenda cultural del gobierno actual, posicionando la influencia del K-pop como un lazo diplomático clave entre la juventud mexicana y la nación asiática.