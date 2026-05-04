Fallece Eduardo Lamazón, voz del boxeo en México

El mundo del boxeo ha perdido a uno de sus jueces más implacables y queridos. Eduardo Lamazón, la voz experta que popularizó el análisis de las tarjetas round tras round, falleció a los 70 años, dejando un vacío imposible de llenar en las transmisiones de los "Sábados de Box".

Conocido afectuosamente como "Don Lama, Lama, Lamita", el analista argentino-mexicano no solo fue un referente frente al micrófono en TV Azteca, sino también una pieza clave en la historia administrativa del deporte como exsecretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La noticia fue confirmada por sus seres queridos a través de sus canales oficiales, compartiendo un mensaje póstumo que el propio Lamazón preparó para su audiencia y colegas. En sus palabras de despedida, el cronista destacó el profundo vínculo que formó con el público y su equipo de trabajo:

"Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas que solo ustedes pueden ofrecer. Esto no es un final, sino una pausa en el camino".

Fiel a su estilo técnico y apasionado, cerró su mensaje con su frase más icónica, calificando su paso por la vida y su relación con los aficionados con la máxima puntuación: "Diez puntos para todos ustedes".

Lamazón revolucionó la forma de ver el boxeo en televisión abierta. Su precisión para calificar los asaltos y su disposición para disentir de los jueces oficiales le otorgaron una credibilidad única.

Su impacto: Fue el puente entre la rigurosidad del reglamento y el entendimiento del aficionado común.

Su trayectoria: Transitó desde las oficinas del CMB hasta convertirse en una estrella mediática, formando una dupla histórica con narradores como Rodolfo Vargas y Carlos Aguilar.