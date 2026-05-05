Pepe Aguilar y su gira en EU: cancelaciones y escándalos

Cancelan en EU a Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar por bajas ventas en boletos tras escándalos y relación con Christian Nodal. La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos pasó de ser una apuesta ambiciosa a un calendario reducido a una sola fecha activa. Lo que inicialmente contemplaba 10 presentaciones en distintos recintos terminó diluyéndose entre cancelaciones silenciosas, ajustes en plataformas de venta y una respuesta tibia del público, quedando solo una fecha confirmada.

Durante marzo, varios conciertos desaparecieron sin previo aviso de plataformas como Ticketmaster, mientras que otros fueron marcados oficialmente como cancelados. Entre las ciudades afectadas destacan Houston, Santa Ynez, Temecula y Atlantic City, donde los compradores recibieron notificaciones de reembolso automático.

Hasta ahora, solo se mantiene en pie la presentación del 12 de julio en Vienna, Virginia. Sin embargo, incluso esa fecha muestra una amplia disponibilidad de boletos, lo que refleja un panorama complicado para el intérprete de música regional mexicana.

Cancelaciones sin explicación y presión digital

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la falta de comunicación oficial. Pepe Aguilar no ha emitido posicionamientos públicos sobre la cancelación de múltiples fechas, lo que ha alimentado especulación en redes sociales.

El contexto digital juega un papel relevante. En los últimos meses, la conversación en plataformas ha estado marcada por críticas constantes hacia la dinastía Aguilar, particularmente tras la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, tema que ha polarizado a la audiencia.

"Las cancelaciones no siempre se anuncian, pero el público sí responde con su ausencia", comentan usuarios en redes, donde el seguimiento a ventas y ocupación de recintos se ha vuelto cada vez más visible.