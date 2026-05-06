Carín León y Omar Chaparro improvisan dueto y se roban el show en presentación de "Muda"

El cantante Carín León y el actor Omar Chaparro protagonizaron un momento inesperado al interpretar juntos una canción de manera improvisada durante la presentación del nuevo disco "Muda", en un hotel de la Ciudad de México.

El episodio ocurrió en plena rueda de prensa, cuando Chaparro solicitó a los músicos tocar un tema, lo que dio pie a que ambos comenzaran a cantar espontáneamente. Aunque breve, la interpretación captó la atención de los presentes, quienes respondieron con aplausos ante la sorpresiva colaboración.

Entre bromas, Carín León compartió que tenía pendiente cantar junto a Chaparro, un deseo que logró concretar en ese instante frente a los medios.

¿Cómo ocurrió la improvisación musical?

Durante el evento, el intérprete también ofreció detalles sobre su nuevo material discográfico, en el que explora diversos estilos musicales y suma colaboraciones con otros artistas. Asimismo, adelantó que ya trabaja en un próximo proyecto con la intención de retomar un sonido más enfocado en el regional mexicano.

Detalles sobre el nuevo disco Muda

El álbum "Muda" estará disponible en plataformas digitales a partir del 7 de mayo.