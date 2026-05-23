Alejandro Marcovich, ex Caifanes, hospitalizado tras sufrir derrame cerebral

Ciudad de México.- El músico, guitarrista y arreglista argentino Alejandro Marcovich se encuentra en estado de coma después de haber sufrido un derrame cerebral el pasado martes, de acuerdo con un comunicado difundido por su familia.

El ex integrante de Caifanes fue ingresado de emergencia a un hospital desde el 19 de mayo y actualmente permanece en terapia intensiva bajo observación médica, con un pronóstico reservado.

Estado de salud de Alejandro Marcovich

A través del mensaje, sus familiares informaron que, debido a su estado de salud, Marcovich no podrá presentarse en los conciertos que ya tenía programados hasta nuevo aviso. Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo, oraciones y buenos deseos que han recibido en estos días.