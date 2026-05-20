Netflix lanzará docuserie sobre el juicio más polémico de Michael Jackson

Netflix anunció el estreno de "Michael Jackson: El veredicto", una nueva docuserie centrada en el juicio que enfrentó Michael Jackson en 2005, considerado uno de los episodios más controvertidos de su vida pública.

La producción abordará las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas contra el artista en 2003, así como el impacto mediático y social que rodeó el caso durante varios años. Aunque Jackson fue declarado inocente de todos los cargos, la polémica continuó incluso después de su fallecimiento.

La docuserie explora el juicio de Michael Jackson en 2005 y sus consecuencias.

La serie contará con declaraciones de jurados, abogados y periodistas que siguieron de cerca el proceso judicial. Además, incluirá entrevistas con figuras de los medios de comunicación que participaron en la cobertura del caso en aquel momento.

Declaraciones de jurados y abogados ofrecen una nueva perspectiva sobre el caso.

De acuerdo con los realizadores Nick Green y Fiona Stourton, el proyecto busca ofrecer una perspectiva distinta a la narrativa mediática que predominó durante esos años.

"Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente", señalaron los cineastas durante la presentación del documental.

El impacto mediático del juicio de Michael Jackson se analiza en la serie.

"Michael Jackson: El veredicto" estará disponible en Netflix a partir del próximo 3 de junio y se dividirá en tres episodios.