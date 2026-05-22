Maribel Guardia pierde tutela de su nieto en decisión judicial

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón dio un nuevo giro luego de que un juez determinara retirar a la actriz la tutela de su nieto José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.

La nueva responsable legal del menor será Addis Tuñón, quien confirmó la noticia durante el programa de televisión De Primera Mano, donde mostró documentos oficiales que acreditan su nombramiento como tutora definitiva del niño de nueve años.

La periodista explicó que el juez tomó la decisión tras un proceso en el que participaron varias personas propuestas para el cargo. Además, señaló que aceptó la responsabilidad por el vínculo cercano que mantiene con el menor y el cariño que le tiene.

Addis Tuñón aclaró que sus funciones no incluyen el manejo de recursos económicos o bienes relacionados con José Julián. Sin embargo, reveló que una de sus primeras acciones legales fue solicitar la remoción de Marco Chacón como albacea, petición que ya fue presentada ante las autoridades correspondientes y cuya resolución quedará en manos del juez.

Según explicó, la decisión judicial ocurrió tras una inconformidad expresada públicamente por Imelda Tuñón. También afirmó que, hasta ahora, ni Maribel Guardia ni su equipo legal han presentado alguna objeción contra la resolución.

Aunque había mantenido discreción sobre el proceso legal entre Maribel e Imelda, Addis Tuñón habló sobre la responsabilidad que implica este nuevo cargo jurídico y aseguró que deberá garantizar que el menor tenga acceso a alimentación, educación, salud y bienestar general.

La reportera también recordó que el padre del menor, Julián Figueroa, dejó bienes suficientes para respaldar económicamente el futuro de su hijo, por lo que aseguró que su labor será velar por que esos recursos sean utilizados correctamente en beneficio del niño.